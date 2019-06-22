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  • Son Güncelleme: 22.06.2019 12:44

Son dakika haberi: 'te adına faaliyet yürüten , 'de tutuklandı

'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'te terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen , tutuklandı.

Terör örgütü / adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen vatandaşlığına geçip ismini alan A.A. (55) 'de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ROGER CARLSEN BİNGÖL'DE TUTUKLANDI
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yaptığı çalışmada, Norveç'te terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunarak sözde sorumlu seviyesine gelen Norveç vatandaşı Roger Carlsen'ın Solhan ilçesinde olduğunu öğrendi. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın adresi tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI TERK EDİP NORVEÇ VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞ
Yakalandığı adreste örgütsel dokümanlar ele geçirilen A.A. isimli Şüphelinin 2004 yılında Türk vatandaşlığını terk edip Norveç vatandaşlığına geçmesinin ardından Roger Carlsen ismini aldığı öğrenildi.

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