Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.06.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 18:26

Son dakika haberi: 'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan ile Başkanı Barzani bir araya geldi

Başkan ile Başkanı 'nin Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Başkanı de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.

KRİTİK KONULAR MASAYA YATIRDI
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani yaklaşık 1 saat 45 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden ayırılarak Haliç Kongre Merkezine geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani bir araya geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri