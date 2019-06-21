Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.
KRİTİK KONULAR MASAYA YATIRDI
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani yaklaşık 1 saat 45 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden ayırılarak Haliç Kongre Merkezine geçti.
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