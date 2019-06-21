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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 20:12

'den 'taki cami saldırısına kınama

, 'ın başkenti 'ta bugün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırısını kınadı. ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Belediyet bölgesindeki bir camide meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama

, 'ın başkenti 'ta bugün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırısını kınadı. 'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir."

ŞİİLERE AİT EL-MUNTAZAR CAMİSİ
Yerel medyadaki habere göre, Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.

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