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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 20:38

Şikayet yağıyor! 'nın hava yastığı sınıfta kaldı

Ankara otoyolu üzerinde tarihinde meydana gelen bir da geçtiğimiz günlerde yeni reklam kampanyası tanıtılan marka aracın üst kısmının tamamıyla ezilmesi, sağ ve sol kısımlarından da darbe almasına rağmen aracın hava yastığı açılmadı. Aynı sorunla karşılaşan vatandaşlar tarafından ise Fiat'a şikayet yağdı.

Şikayet yağıyor! Hava yastığı sınıfta kaldı

Ankara otoyolu üzerinde tarihinde bir meydana geldi. TIR ve bariyerlere çarpan 34 BGG 561 plakalı marka araç adeta hurdaya döndü. Buna rağmen ise aracın hava yastığı açılmadı.

Fiat Egea marka aracın üst kısmının tamamıyla ezilmesi, sağ ve sol kısımlarından da darbe almasına rağmen aracın hava yastığının açılmaması ise tepkilere neden oldu.

Şikayetimvar.com'da yer alan müşteri yorumlarına bakıldığında Fiat Egea'nın hava yastığı ile ilgili çok sayıda problem yaşadığı ve markadan bekledikleri desteği alamadıkları görüldü.

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