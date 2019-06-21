Ankara TEM otoyolu üzerinde 19 Haziran tarihinde bir kaza meydana geldi. TIR ve bariyerlere çarpan 34 BGG 561 plakalı Fiat Egea marka araç adeta hurdaya döndü. Buna rağmen ise aracın hava yastığı açılmadı.

Fiat Egea marka aracın üst kısmının tamamıyla ezilmesi, sağ ve sol kısımlarından da darbe almasına rağmen aracın hava yastığının açılmaması ise tepkilere neden oldu.

Şikayetimvar.com'da yer alan müşteri yorumlarına bakıldığında Fiat Egea'nın hava yastığı ile ilgili çok sayıda problem yaşadığı ve markadan bekledikleri desteği alamadıkları görüldü.

