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  • Son Güncelleme: 22.06.2019 01:57

'ın bu sözleri olay oldu! "Ben, öğretilmiş bir adam değilim"

Başkan Adayı katıldığı programda adeta stüdyoyu kırdı geçirdi. Yıldırım, programda Fransızca konuştu, türkü söyledi ve yaptığı esprilerle izleyenleri kahkahaya boğdu. Binali Yıldırım programda lular için verdiği müjdelerin detaylarını da anlattı. Binali Yıldırım'ın "Ben öğretilmiş bir adam değilim. Bana sorulan sorulara, hangi ortamda olursa olsun, samimiyetle cevap veririm. Bilmiyorsam, bilmiyorum derim" sözleri da beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

'nın Adayı , 'in konuğuydu. Yıldırım seçim vaatlerinden, özel hayatına kadar birçok konuyu samimi bir dille anlatırken yaptığı esprilerle de izleyenleri adeta kahkahaya boğdu.

Binali Yıldırım'ın "Ben öğretilmiş bir adam değilim. Bana sorulan sorulara, hangi ortamda olursa olsun, samimiyetle cevap veririm. Bilmiyorsam, bilmiyorum derim" sözleri da beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

OKAN BAYÜLGEN'E CEVABI STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU
Ardından Okan Bayülgen'in "'deki en neşeli, en gülümseyen insan sizsiniz, size gülmek çok yakışıyor" sözleri üzerine hazırcevaplığını konuşturan Binali Yıldırım, "Teşekkür ederim, ne ısmarlayayım?" demesi üzerine stüdyoda alkış tufanı koptu.

BİNALİ YILDIRIM FRANSIZCA KONUŞTU
"Bir Fransız atasözü vardır bilirsiniz" diyen Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyleyerek, Okan Bayülgen'i şoke etti.

YILDIRIM AŞIK VEYSEL TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ
Binali Yıldırım, 'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini de seslendirerek büyük beğeni topladı.

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