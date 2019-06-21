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  • Son Güncelleme: 22.06.2019 01:53

Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım: Rabbime şükrediyorum

hesabı üzerinden kızı 'un mezuniyetine ait bir fotoğraf paylaştı. Albayrak, "Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum..." dedi.

Albayrak'tan anlamlı paylaşım: Rabbime şükrediyorum

hesabı üzerinden kızı 'un mezuniyetine ait bir fotoğraf paylaştı. Bakan Albayrak, "Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinurumuz ilkokuldan mezun oldu." dedi.

Albayrak, "Doğduğu gün daha dün gibi... Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin..." ifadesine yer verdi.

"AİLEDEN BİHABER OLANLARA MUTLU AİLE TABLOSU ACI VERİR"
Bakan Albayrak açıklamalarında şunlara yer verdi.
"Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum..."

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