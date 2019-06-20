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  • 20.06.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 13:30

Eski başdenetçisi 'nün hücre evinde yakalandı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından 2 ayrı eve düzenlenen baskında eski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün önemli ismi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, 'nün hücre evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine bu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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