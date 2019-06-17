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  • 17.06.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 10:36

ile arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre ile arasında yapılacak olan heyetler arası görüşmelerin ikincisinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacak." denildi.

Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

ve Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara'da yapacak.

ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019'da Ankara'da gerçekleştirilecektir." denildi.

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