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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 14:35

Son dakika: paylaştı! Hedefler tam isabet vuruldu

Son dakika haberine göre,Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi.

MSB paylaştı! Hedefler tam isabet vuruldu

Milli Savunma Bakanlığının () Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.

İşte operasyondan kareler:




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