Kiracılar dikkat! Haziran ayında zam oranı açıklandı işte rakamlar

Evsahibi ve kiracılar her ay kira artış oranlarını yakından takip ediyorlar. Bu anlamda kira artış zam oranları Haziran ayında açıklanmıştı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır.