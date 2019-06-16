Son dakika: İdlib'de gözlem noktasına saldırı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı İdlib'te bulunan gözlem noktasına bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir." denildi.
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