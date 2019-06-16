Son dakika: İdlib'de gözlem noktasına saldırı Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı İdlib'te bulunan gözlem noktasına bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir." denildi.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika: İdlib'de gözlem noktasına saldırı