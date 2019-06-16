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’ın yalancı bakanı Cubeyr

Selman'ın bakanları yalan konusunda uzmanlaştı. Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, 'ne verdiği röportajda Selman'ın emri ile 'daki başkonsoloslukta vahşice öldürülen gazeteci 'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

Prens Selman’ın yalancı bakanı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın bakanları yalan konusunda uzmanlaştı. Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, 'ne verdiği röportajda Selman'ın emri ile 'daki başkonsoloslukta vahşice öldürülen gazeteci 'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Cubeyr, "Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu konusunda 'den bilgi istedik ancak halen bir cevap alamadık" diye saçmaladı.

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