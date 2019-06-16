Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın bakanları yalan konusunda uzmanlaştı. Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, CNN'ne verdiği röportajda Selman'ın emri ile İstanbul'daki başkonsoloslukta vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Cubeyr, "Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu konusunda Türkiye'den bilgi istedik ancak halen bir cevap alamadık" diye saçmaladı.
- Güncel
- 16.06.2019
- Gazete
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