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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 15:42

'da off road aracı kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var...

Son dakika... ’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. çok sayıda kişi yaralandı.

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