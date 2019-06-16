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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 05:09

'nu ikiye katladı! İşte o rakamlar

ile İmamoğlu'nun buluşması Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yıldırım ve İmamoğlu ine bir hafta kala projelerini açıkladı, soruları yanıtladı. 'yi ekranlara kilitleyen tarihi buluşma da en çok konuşulan konu oldu. İşte dikkat çeken rakamlar.

23 Haziran i öncesinde 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı canlı yayında karşı karşıya geldi. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıkladı, soruları yanıtladı.

YILDIRIM RAKİBİNİ İKİYE KATLADI
'yi ekranlara kilitleyen tarihi buluşma da en çok konuşulan konu oldu.

Sosyal Veri Analiz şirketi Adba International'ın verilerine göre; AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan , 824 bin kez konuşulurken, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 479 bin kez iletilerde bahsi geçti.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile ilgili iletilerin yüzde 63'ü pozitif içerikliyken, CHP'in adayı İmamoğlu'nun oranı sadece yüzde 27.

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