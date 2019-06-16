AK Parti’de sandık güvenliği alarmı

"31 Mart'taki sandıktaki hırsızlıkların tekrarını önlemek için özel bir hazırlık içindeyiz" sözlerinden sonra gözler AK Parti'nin sandık güvenliğini nasıl sağlayacağına çevrildi. AK Parti, tek bir oyun bile çalınmasına engel olmak için bir dizi önlem alacak. 23 Haziran'da eski, tecrübeli, seçim hukukunu iyi bilen sandık görevlileri ile yola devam edilecek. Sandık başlarında daha çok müşahit bulundurulacak.
Zübeyde YALÇIN
Zübeyde YALÇIN
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