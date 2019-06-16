6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16'şar lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 733 lira, 4 bilenler 98 lira, 3 bilenler ise 13 lira 65 kuruş ikramiye alacak.

15 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1, 3, 25, 29, 40, 43