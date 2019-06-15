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  • 15.06.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 08:59

'da "" operasyonu

'nın iki ilçesinde "" tabir edilen satıcılarına yönelik 5 kişinin yakalandığı operasyonda bir kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 2,3 gram sentetik kannabinoid, 40 uyuşturucu hap ile 3,40 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da torbacı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "" tabir edilen satanlara yönelik çalışma başlattı.

Polisler, merkez Seyhan ilçesindeki Uçak Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi ve Kiremithane Mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, şüpheliler A.I. (37), K.A. (21), U.E. (25), İ.E. (29) ve E.K. (37) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2,3 gram sentetik kannabinoid, 40 uyuşturucu hap ile 3,40 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirildi.

Buradan adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. ve E.K. savcılıkça ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan A.I. tutuklandı, K.A. ve U.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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