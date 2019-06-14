Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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