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  • 14.06.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 14:15

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından, sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı. Hatay yönünden gelen 7 araçlık askeri konvoy, 'teki üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy 'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, istikametine doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.



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