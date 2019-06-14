İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yalanı ortaya çıktı.

Mahmut Tanal'ın Şile'de Hüseyin Keçeci Camii'ne ait trafodan seçim standına elektrik verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. İstanbul Müftülüğü'nden gelen açıklamada, trafonun camiden tamamen bağımsız olduğu görüntülerle ortaya koyuldu.

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından bir siyasi partinin seçim standı için Şile ilçesinde bulunan Hüseyin Keçeci Camii'ne ait trafodan elektrik alındığı iddia edilmiştir. Yapılan inceleme sonunda söz konusu trafonun Hüseyin Keçeci Camii'ne ait olmadığı; cami trafosunun müstakil ve cami içinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu trafo ekteki videoda açıklandığı gibi bölgeden elektrik dağıtım şirketi ve Şile Belediyesi tarafından esnaf ve Şile halkının kullanımı için Hüseyin Keçeci Camii'nden tamamen bağımsız olarak kullanıma sunduğu bir trafodur." denildi.