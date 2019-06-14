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  • 14.06.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 17:47

İBB'den 'ye girecek adaylara ulaşım müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti Gurubu'nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar gereği, hafta sonu yapılacak ’ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT de iki gün boyunca ek seferler koyarak 180 hatta sefer sayısını 1824’e çıkardı.

İBB'den YKS'ye girecek adaylara ulaşım müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları hafta sonu 'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak. İBB Meclisi'nde AK Parti Gurubu'nun teklifi üzerine meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar gereği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kâğıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.



İETT de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amacıyla mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını 1824'e çıkardı. Cumartesi günü için 805, Pazar günü için 1019 ek sefer planlandı.

İETT otobüsleri, metrobüs araçları, tünel, nostaljik tramvay, şehir hatları vapurları, tramvay, hafif tramvay, metro ve füniküler araçları öğrenci ve görevli öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.

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