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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 12:45

'li Sur Belediyesi tarafından işten atılan işçinin eşi geçim sıkıntısı nedeniyle etti

'da tarafından yönetilen Sur Belediyesi'nde çalışan , bir süre önce belediye tarafından işten çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından geçim sıkıntısı çekmeye başlayan Hocaoğlu ailesinde, İlyas Hocaoğlu'nun eşi Neşe Hocaoğlu bu sıkıntılara dayanamayarak etti.

Önce işini sonra eşini kaybetti

'da 'li Sur İlçe Belediyesi'nin işten çıkardığı işçinin eşi, ekonomik sebeplerden dolayı hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, HDP'li Sur İlçe Belediyesi'nin 145 işçinin iş akdini sona erdirdiği kişiler arasında bulunan (42), işsizlik nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadı.

Uzun süre işine geri dönmeyi bekleyen Hocaoğlu'nun eşi Neşe Hocaoğlu ile arasında ekonomik sebeplerden dolayı sorunlar oluştu.

Yaşanan bu sıkıntılara dayanamayan Neşe Hocaoğlu (32), eşinin evde uyuduğu sırada hayatına son verdi.

Hocaoğlu'ndan geriye 1 ve 14 yaşlarında gözü yaşlı iki evlat kaldı.

Hocaoğlu'nun cenazesi, gözyaşları arasında Yenişehir ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

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