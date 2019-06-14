Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."