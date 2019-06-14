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  • 14.06.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 12:33

Başkan Erdoğan'dan na kutlama mesajı

Başkan , nın 180'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'dan Jandarma'ya kutlama mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

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