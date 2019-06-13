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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 21:51

’den “’nin istediği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu” haberine yalanlama

, Rus hava güçlerinin 'nin istediği koordinatlarda, teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

MSB'den o iddialara yalanlama!

() bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin 'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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