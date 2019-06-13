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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 12:23

İl Müdürü ’in görev yeri değiştirildi

’ta gerçekleştirilen lerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade veren İl Seçim Müdürü ’in görev yeri değiştirildi. Şener, başka bir ilçede görevlendirildi.

İstanbul İl Seçim Müdürü'nün görev yeri değiştirildi

2019 günü gerçekleştirilen lerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren İl Seçim Müdürü görevden alındı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Yeni İl Seçim Kurulu Başkanı , İl Seçim Kurulu Müdürü'nü değiştirdi. Fidan Şener, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul İl Seçim Müdürlüğü görevine ise İl Seçim Müdürlüğü'nde görevli bir personel vekâleten atandı.

İFADE VERMİŞTİ
Bilindiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fidan Şener ile birlikte 12 İlçe Seçim Kurulu Müdürü de geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Fidan Şener sandık kurullarının oluşturulmasıyla ilgili ifadesinde şunları söylemişti: "Bu listeler geldikten sonra bu listeden sandık kurulunun iki katı olacak şekilde kura ile seçim yapılır, daha sonra aralarında makul görülen kişi başkan olarak seçilir, sandık kurulundaki memur üye de kura ile belirlenir. Bu seçim ve kuralar ilçe seçim kurulu huzurunda yapılır. Başkan yapar ancak ilçe seçim huzurunda yapılır. İlçe seçim kurulu 1 başkan, 2 kamu görevlisi, milletvekili seçimlerinde en çok oy alan ilk 4 sıradaki 4 siyasi partinin üyelerinin katılımı ile ilçe seçim kurulları oluşturulur. Sandık kurulu atama ve belirlemeleri bu usule göre yapılmalıdır. İlçelerde oluşturulan sandık kurulları yasanın belirlemiş olduğu bu yöntem ile oluşturulması gerekir. Bu yöntemin oluşturulma usulünde İl Seçim Kurulu'nun herhangi bir yetki ve insiyatifi bulunmamaktadır."

Diğer taraftan, Müberra Gürdal, 6 Mayıs 2019 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinden 3 gün sonra emeklilik dilekçesi vermişti. Yerine Ziya Bülent Öner getirilmişti.

SABAH

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