Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.
Gelen son dakika bilgisine göre Külliye'deki kritik görüşme başladı.
MASADA O KONULAR VAR
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masada İstanbul seçimlerinin yanısıra iç siyaset, Meclis çalışmaları ve terörle mücadele de yer alıyorç
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