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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 14:03

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi başladı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan, Genel Başkanı ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı , Genel Başkanı ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.

Gelen son dakika bilgisine göre Külliye'deki kritik görüşme başladı.

MASADA O KONULAR VAR
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masada İstanbul seçimlerinin yanısıra iç siyaset, Meclis çalışmaları ve terörle mücadele de yer alıyorç

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