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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 02:15

Su Altı Kazı Başkanı Prof. Dr. kalp krizi geçirdi

'in Urla İlçesi Limantepe Su Altı Kazı Başkanı Prof. Dr. , dalış yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu a kaldırıldı.

Su Altı Kazı Başkanı kalp krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre, dünyanın en önemli 10 su altı kazısı arasında gösterilen Limantepe Kazıları Başkanı Erkanal, arkadaşlarıyla dalış yapmak için Karaburun ilçesine gitti.

Dalış yaptığı sırada fenalaşan Erkanal, arkadaşları tarafından sudan çıkarılarak tekneye alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Erkanal'a karaya getirildiğinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Erkanal, kaldırıldığı Karaburun Devlet Hastanesinden, hava ambulansı ile Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Prof. Dr. Erkanal'ın ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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