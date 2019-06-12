Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01,44'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin metre 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldi.

EN YAKIN 5 YERLEŞİM YERİ

TEKİRDAĞ - ŞARKÖY - GAZİKÖY 11.55

TEKİRDAĞ - ŞARKÖY - HOŞKÖY 11.95

TEKİRDAĞ - ŞARKÖY - UÇMAKDERE 13.57

TEKİRDAĞ - ŞARKÖY - GUZELKÖY 14.41

BALIKESİR - MARMARA - MARMARA 15.00

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.13 01:56:04 39.2200 41.4600 7.7 -.- 3.0 -.- VARTO-MUS

2019.06.13 01:44:50 40.7220 27.4427 15.1 -.- 3.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2019.06.13 01:20:24 38.8568 30.0535 5.4 -.- 2.1 -.- KIZILCA-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2019.06.13 01:02:07 38.8228 26.4957 5.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.06.13 00:56:56 38.8188 26.4625 5.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.06.13 00:54:30 38.7095 23.0093 6.8 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN İlksel

2019.06.13 00:02:26 40.7258 25.2117 10.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel