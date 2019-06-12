Sosyetik boşanmalara vergi takibi!

Maliye, lüks düğünlerin ardından, sanatçılar ve iş dünyası başta olmak üzere sosyetik boşanma davalarını yakın takibe aldı. Demet Şenerİbrahim Kutluay, Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı, Sinem Gedik-Mustafa Ceceli, Emina Jahovic- Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin milyonlarca liralık boşanma davalarını yürüten avukatların yatırdıkları harçlar, dilekçeler inceleniyor. Milyonluk nafaka ödemeleriyle gündeme gelen davaları üstlenen avukatların gelir ile beyanları da çapraz denetime tabi tutularak, POS makineleri inceleniyor. Vergi kaçıranlar hakkında işlem başlatılıyor. Basında adı ünlülerin boşanmalarıyla sıkça gündeme gelip de düşük matrah gösteren avukatlar doğrudan incelemeye tabi tutuluyor.
PARA HAREKETİ
İstanbul'un Bebek, Etiler, Ataköy, Ankara'nın Çankaya gibi lüks semtlerinde ofisleri olup da vergi kaçıran avukatlara yönelik incelemelerde Adalet Bakanlığı'ndan da destek alınıyor. Yetkiler, "Bu avukatları mahkeme, noter üzerinden takip ediyoruz. Ünlü çiftlerin ne kadar ödediğini belirliyoruz. Vergi istihbarat merkezindeki kayıtları, harcamaları, banka hareketlerine bakılıyor" dedi. İncelemelerde, kredi kartı harcamaları da kıyaslanıyor.
GÜNDEM OLAN BOŞANMALAR
■ Son yıllarda kamuoyunda en çok konuşulan bazı boşanma davaları ve ödenen nafakalar şöyle:
● İşadamı Lemi Gülman, eski eşi Reyhan İpekel'e 14 milyon lira; Osman Hattat 25 yıllık eşi Yeşim Hattat'a Etiler'de bin metrekare villa, 100 bin dolar, aylık 3 bin dolar da nafaka ödemeyi kabul etti.
● Şarkıcı Pınar Eliçe, 6 yıl evli kaldığı Esenyurt eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'dan, ihanete uğradığını ileri sürerek boşanırken 3 milyon lira aldı.
● Bettina Hakko, 23 yıllık eşi, 3 çocuğunun babası Vakko'nun patronu Cem Hakko'dan boşanma karşılığı 5 milyon lira nakit, 10 milyon 220 bin liralık şirket hissesi ve 1 milyon 752 bin lira değerinde gayrimenkul olmak üzere toplam 17 milyon lira tazminat aldı.
HAZAL ATEŞ
PARA HAREKETİ
İstanbul'un Bebek, Etiler, Ataköy, Ankara'nın Çankaya gibi lüks semtlerinde ofisleri olup da vergi kaçıran avukatlara yönelik incelemelerde Adalet Bakanlığı'ndan da destek alınıyor. Yetkiler, "Bu avukatları mahkeme, noter üzerinden takip ediyoruz. Ünlü çiftlerin ne kadar ödediğini belirliyoruz. Vergi istihbarat merkezindeki kayıtları, harcamaları, banka hareketlerine bakılıyor" dedi. İncelemelerde, kredi kartı harcamaları da kıyaslanıyor.
GÜNDEM OLAN BOŞANMALAR
■ Son yıllarda kamuoyunda en çok konuşulan bazı boşanma davaları ve ödenen nafakalar şöyle:
● İşadamı Lemi Gülman, eski eşi Reyhan İpekel'e 14 milyon lira; Osman Hattat 25 yıllık eşi Yeşim Hattat'a Etiler'de bin metrekare villa, 100 bin dolar, aylık 3 bin dolar da nafaka ödemeyi kabul etti.
● Şarkıcı Pınar Eliçe, 6 yıl evli kaldığı Esenyurt eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'dan, ihanete uğradığını ileri sürerek boşanırken 3 milyon lira aldı.
● Bettina Hakko, 23 yıllık eşi, 3 çocuğunun babası Vakko'nun patronu Cem Hakko'dan boşanma karşılığı 5 milyon lira nakit, 10 milyon 220 bin liralık şirket hissesi ve 1 milyon 752 bin lira değerinde gayrimenkul olmak üzere toplam 17 milyon lira tazminat aldı.
HAZAL ATEŞ
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