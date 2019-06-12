Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi.

DHA'nın haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini ise 15 kilometre olarak kaydetti.





