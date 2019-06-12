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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 08:00

Son dakika: Marmara'da korkutan ! ve 'da hissedildi | Son depremler

Son dakika haberi... , açıklarında 3,5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve 'da hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi.  İşte son depremler...

Marmara'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, saat 01.44'te açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi.

DHA'nın haberine göre; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini ise 15 kilometre olarak kaydetti.


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