İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müberra Gürdal ve üyeler, mesai bitiminde evlerine gitti. Saat 20.15'te de Çağlayan Adliyesi'ne geri geldi.
CHP'liler de peşlerinden binaya intikal etti. 20.17'de doğruca hakimlerin odasına gitti. İtiraz dilekçesini verdi. Yasadışı sayımı durdurma kararı işte böyle geldi.
HUKUK DARBESİ
TAKVİM, İstanbul İl Seçim Kurulu Eski Başkanı hakim Müberra Gürdal ve iki üye hakimin oyların yeniden sayımı engellemek için CHP'lilerle işbirliği yaptığını gösteren görüntülere ulaştı. Buna göre, Gürdal ve iki üye hakim Fatma Nigar Uçar ile Nihal Koç, 2 Nisan'da saat 20.10'da Çağlayan Adliyesi'ne yeniden giriş yaptı. 20.15'te de İstanbul İl Seçim Bürosu'na geçen kurul üyelerinin ardından 5 dakika sonra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Tezcan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu heyet adliye geldi. Saat 20.17'de İstanbul İl Seçim Bürosu'na yönelen CHP'li heyeti, Gürdal ve üye hakimlere oyların yeniden sayımının durdurulmasına yönelik itiraz dilekçelerini verdi. CHP ile İl Seçim Kurulu'nun kirli işbirliği, kameralar tarafından belgelendi.
İL SEÇİM KURULU BAŞKANI VE 2 ÜYE SAAT 20.10'DA ADLİYEYE GELDİ
CHP HEYETİ İSE SAAT 20.17'DE GİRİŞ YAPTI
KENAN KIRAN
CHP'liler de peşlerinden binaya intikal etti. 20.17'de doğruca hakimlerin odasına gitti. İtiraz dilekçesini verdi. Yasadışı sayımı durdurma kararı işte böyle geldi.
HUKUK DARBESİ
TAKVİM, İstanbul İl Seçim Kurulu Eski Başkanı hakim Müberra Gürdal ve iki üye hakimin oyların yeniden sayımı engellemek için CHP'lilerle işbirliği yaptığını gösteren görüntülere ulaştı. Buna göre, Gürdal ve iki üye hakim Fatma Nigar Uçar ile Nihal Koç, 2 Nisan'da saat 20.10'da Çağlayan Adliyesi'ne yeniden giriş yaptı. 20.15'te de İstanbul İl Seçim Bürosu'na geçen kurul üyelerinin ardından 5 dakika sonra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Tezcan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu heyet adliye geldi. Saat 20.17'de İstanbul İl Seçim Bürosu'na yönelen CHP'li heyeti, Gürdal ve üye hakimlere oyların yeniden sayımının durdurulmasına yönelik itiraz dilekçelerini verdi. CHP ile İl Seçim Kurulu'nun kirli işbirliği, kameralar tarafından belgelendi.
İL SEÇİM KURULU BAŞKANI VE 2 ÜYE SAAT 20.10'DA ADLİYEYE GELDİ
CHP HEYETİ İSE SAAT 20.17'DE GİRİŞ YAPTI
KENAN KIRAN
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