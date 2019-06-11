MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
AFRİN'DE 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''9 Haziran'da Afrin'de saldıran teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildi.'' denildi.
Son dakika: Kuzey Irak'ta teröre Pençe darbesi
MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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