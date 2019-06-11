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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 13:27

Son dakika: Kuzey Irak'ta teröre Pençe darbesi

MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.


MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

AFRİN'DE 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
'ndan yapılan açıklamada, ''9 Haziran'da Afrin'de saldıran teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildi.'' denildi.


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