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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 13:06

nasıl niyet edilir orucu nedir ne zaman ?

2019 Hicri takvime göre Şevval ayı başladı. 11 ayın sultanı mübarek nın ardından Şevval ayı başlamaktadır. İslam alimleri, bir ay boyunca oruç tutan bedenlerin normal hayata sağlıklı bir şekilde adapte olabilmeleri için tutmalarını tavsiye ediyor. Peki ? Ne zaman ve ? Şevval ayında 6 gün oruç tutulur. Bu oruçlar hiç ara vermeden arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulur. Şevval orucu Ramazan bayramı'nın birinci günü hariç ikinci gününden itibaren Şevval ayı içinde istenen günde tutulur. Peki orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur işte tüm detaylar

Şevval orucu nasıl niyet edilir 2019 Şevval orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur? Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı başladı. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün tutulur. Bayramın birinci günü hariç Şevval ayı boyunca ard arda tutulan Şevval orucu aralıklarla bu ay içinde tutulabilir. Peki Şevval orucu ne zaman bitiyor, kaç gün tutulmalı, nasıl niyet edilir? Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi sevaba nail olur. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hiç terk etmediği bir sünnet… Şevval orucu bir ay boyunca oruç tutan müminlerin sağlıklı bir şekilde normal hayata adapte olmalarına da yardımcı oluyor…

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