Şevval orucu nasıl niyet edilir 2019 Şevval orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur? Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı başladı. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün tutulur. Bayramın birinci günü hariç Şevval ayı boyunca ard arda tutulan Şevval orucu aralıklarla bu ay içinde tutulabilir. Peki Şevval orucu ne zaman bitiyor, kaç gün tutulmalı, nasıl niyet edilir? Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi sevaba nail olur. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hiç terk etmediği bir sünnet… Şevval orucu bir ay boyunca oruç tutan müminlerin sağlıklı bir şekilde normal hayata adapte olmalarına da yardımcı oluyor…