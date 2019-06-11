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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 18:19

Son dakika... 'den için ve dolu uyarısı

'den için ve dolu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

genelinde dolu yağışı bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.

SEL VE BASKINLARA KARŞI DİKKAT!

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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