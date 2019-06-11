15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, polis ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.
Araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak gaza bastı.
Polis, kaçmaya çalışan aracın lastiklerine birkaç el ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
KÖPRÜDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Yaşanan kısa süreli kovalamaca nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.
Köprüdeki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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