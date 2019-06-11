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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 14:28

Son dakika haberi: 'nde silah sesleri!

üzerinde bir aracı durdurmak isteyen polis dur ihtarına uymayan otomobilin lastiklerini ateş açarak patlattı. Şüpheli kişi yakalanırken, köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silah sesleri!

'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, polis ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.

Araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak gaza bastı.

Polis, kaçmaya çalışan aracın lastiklerine birkaç el ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

KÖPRÜDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Yaşanan kısa süreli kovalamaca nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Köprüdeki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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