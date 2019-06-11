JGM uzman erbaş alımı ek sınavı nedir? 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacı için başvuruları aldı. Sonrasında ise 40 bin adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Diğer tüm adaylar da ek sınava alınacak. İşte merak edilen detaylar haberimizde... Ön başvurusu kabul edilen adayların seçme sınavları, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında (Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) yapılacaktır. Adaylar sınavlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar getirmeyecektir. Peki 2019 JGM uzman erbaş alımı ek sınavı nedir? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları nedir başvuru nasıl yapılır?