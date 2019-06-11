HDP'li Sezai Temelli'den skandal S-400 açıklaması



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararıyla 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temelli, "Amacımız AKP-MHP faşist blogunu geriletmektir" dedi.

"S-400 NE İŞE YARAYACAK"

"Tek sığındığı şey savaş politikaları. Oysa siyaset çözüm üretmektir. Çözüm üretemedikçe bu iktidar Türkiye gündemine sürekli silahlanmayı sokuyor ve kamu kaynaklarını harcıyor. İşte önümüzde S-400 var. Ne işe yarayacağı belli değil. Türkiye'yi bu gerilim hattına mahkûm ederek silahlanmalarla çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor.

CHP DE KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Amerikancı tutumunu konuşturarak, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemine karşı çıkmıştı. CHP'li Çeviköz yaptığı açıklamada da "Türkiye ile NATO arasında komisyon kurulsun, Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz." diyerek NATO'cu tavrını ortaya koymuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da, "Birbirine uyumsuz silahların olumsuz sonuçlar doğuracağını söyleyerek." S-400 alımına karşı çıkmıştı.



