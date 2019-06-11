Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleri başlatmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden skandal tehditler gelmeye başladı. Rum kesimi, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin 25 yetkilisi hakkında tutuklama emri çıkardı. Bu skandal karar sonrası Rum yönetimi, anında cevabını aldı. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rum yönetiminin çalışmalarımızı durdurma çabaları sonuç vermeyecek. Karar uluslararası hukukla bağdaşmıyor. Biz de ilgili kurumlarımızla karşı hukuki süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar da "Bir yasa dışılık, haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa o da bizim önerilerimizi ve haklarımızı yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapan Rum tarafıdır" dedi.
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