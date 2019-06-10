CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun afişlerindeki çalıntı görsellerin ardından bir skandal daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun bir afişinde hazır şablona İmamoğlu'nun kafası yapıştırılarak yapıldığı anlaşıldı. CHP'nin bu afişi sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun afişlerindeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce afişte ''16 milyon İstanbullu kazandı'' ifadesi ile İmamoğlu ve birçok kişinin fotoğrafı yer aldı. Ancak İmamoğlu'nun afişindeki kişilerin gerçek vatandaşlar değil, internet üzerinden fotoğraf kolajlamak için kullanılan bir sitedeki yabancı kişilerden oluştuğu anlaşılmıştı. Öyle ki İmamoğlu'nun afişinde kafasında takke olan yaşlı kişinin daha önce bira reklamlarında görüldüğü ortaya çıkmıştı.

YİNE AYNI SKANDAL

CHP'li İmamoğlu'nun eliyle kalp işareti yaptığı ve 'İmamoğlu varsa umut var' yazılı afişin de montaj olduğu anlaşıldı. Hazır şablon kullanılarak yapılan afişe İmamoğlu'nun kafası yerleştirildiği gözüküyor. CHP'nin bu afişi sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Bunların her şeyi sahte, Daha fotoğraf çekinmeye üşeniyor İstanbul'u yönetecek" diye yazdı.