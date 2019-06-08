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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 16:35

Spn dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan vefat eden 'li vekil Kazım Arslan'ın ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden 'ın eşi ve oğlu 'la telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı , geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 'ın eşi ve oğlunu arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milletvekili Arslan'ın eşi ve oğlu 'la telefonla görüştüğü belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.

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