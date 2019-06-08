Niğde'nin Demirkazık Dağı' nda tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen 1 askeri şehit olduğu bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
Niğde'nin Demirkazık Dağı' nda tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen 1 askeri şehit olduğu bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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