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  • 08.06.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 17:21

Son dakika haberi: 'den acı haber: 1 asker şeht düştü

'nin Demirkazık Dağı' nda tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen 1 askeri olduğu bildirildi.

Niğde'den acı haber: 1 asker şeht düştü

'nin Demirkazık Dağı' nda tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen 1 askeri olduğu bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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