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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:32

'da mı, mu önde? İstanbul anketi son dakika sonuçları

anketi son dakika sonuçları - İstanbul'da mı, mu önde? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Son yapılan ankete göre Adayı 0,3 puanla adayı 'nun önüne geçti.

23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına artık sayılı günler kala anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yapılan son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu. Anket sonuçlarına baktığımız zaman anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun sürecin başından beri önde olduğu algısı, yapılan bu son anket sonucu ile bir kez daha çöktü. İşte son oy oranları İstanbul'da Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte tüm detaylar

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