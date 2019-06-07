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  • Son Güncelleme: 07.06.2019 17:20

Bakan Albayrak usta edebiyatçıları unutmadı

Hazine ve Maliye Bakanı , Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından ve 'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak usta edebiyatçıları unutmadı

Hazine ve Maliye Bakanı , Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından ve 'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak mesajında; "Türk edebiyatının iki büyük ismi, iki dava insanı, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu, vefatlarının sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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