Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatlarının yıl dönümü vesilesiyle edebiyatımızın iki kıymetli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı.
Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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