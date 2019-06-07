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  • Son Güncelleme: 07.06.2019 12:50

Başkan Erdoğan, vefatlarının yıl dönümü sebebiyle ve ’nu andı

Başkan Erdoğan: "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu’nu saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun."

Başkan Erdoğan, usta edebiyatçıları unutmadı
Başkan , vefatlarının yıl dönümü vesilesiyle edebiyatımızın iki kıymetli ismi ve 'nu andı.



Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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