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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 17:58

Son dakika: 'da orman ı!

Son dakika haberine göre 'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Heybeliada'da orman yangını!

Öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan ı gören vatandaşlara itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, Heybeliada İtfaiye'ne bağlı ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi. Ancak yangının söndürülmesi nedeniyle helikopter müdahale etmeden geri döndü.

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