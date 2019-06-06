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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 13:09

Bakan 'a sürpriz davet! Böyle yanıt verdi

Bir dizi programlara katılmak üzere memleketi 'a giden 'a sosyal medya üzerinden sürpriz bir davet geldi. Vatandaşın davetine ise Albayrak'tan yanıt gecikmedi.

Bakan Albayrak'a sürpriz davet! Böyle yanıt verdi

, Ramazan'ın 3. gününde bir dizi programa katılmak ve yakınlarıyla bayramlaşmak üzere memleketi 'a gitti. 12 uçağı ile Trabzon'a gelen Bakan Berat Albayrak'a havalimanında yoğun bir sevgi gösterildi. Bakan Albayrak'ı karşılayanlar arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Milletvekilleri, Muhammet Balta, Adanan Günnar, Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkan vekili Hasan Dilekoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İlçe Belediye Başkanları ve Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da vardı.

SOSYAL MEDYADAN SÜRPRİZ DAVET
Bakan Albayrak'ın Trabzon'a geleceğini öğrenen bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Albayrak'a bir davette bulundu. Vatandaş davet mesajında Albayrak'a, "Trabzonspor sevdalısı bakanımız, geçen sefer kısmet olmamıştı. Bugün Trabzon'dasınız. Her daim sizin yanınızda olan kardeşleriniz sizinle bayramlaşmak ister. Derneğimize bekliyoruz." dedi.

ALBAYRAK'TAN YANIT GECİKMEDİ
Vatandaşın bu paylaşımını gören Albayrak'tan davet mesajına yanıt gecikmedi. Albayrak, "Formalarınızı giyin 14:00 de oradayım inş" dedi.

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