Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.06.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 16:18

Son dakika: 'dan 'da önemli mesajlar

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , baba ocağı 'dan yüzlerce hemşehrisi tarafından 'a uğurlandı. Diyarbakır'da vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım 'da açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kitabımız, kıblemiz, peygamberimiz, dinimiz birdir. Tükrlerin Kürtlerle, Kürtlerin Türklerle bir sorunu yoktur. Kardeşliğimizi hedef alan terör örgütü 'dır. Bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının sorunu terör örgütleri PKK, ve 'tır. birliğimizi bozmaya çalışanları lanetliyoruz. Bu ülke üzerinde operasyon yapmak isteyenlere prim vermedik."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Binali Yıldırım'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri