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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 12:54

Son dakika haberi: Kurt Kapanı Operasyonu'nda bulunan telsiz komutalı düzeneği imha edildi

'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen "Kurt Kapanı Operasyonu"nda telsiz komutalı düzeneği tespit edildi.

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı ele geçirildi

'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, telsiz komutalı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

HEMEN İMHA EDİLDİ
Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.







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