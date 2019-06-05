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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 22:37

memleketi Erzincan'da

'nın Başkan Adayı , Erzincan'ın Refahiye ilcesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi.

Binali Yıldırım baba ocağında

'nın Başkan Adayı , Sivas programının ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi.

Yıldırım, ilk olarak eşi Semiha Yıldırım ile köyündeki aile mezarlığına ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım, babası Hacı Dursun, annesi Bahar ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirleri başında dua etti.



Yıldırım, daha sonra köy konağında kendisini bekleyen köylülerle bayramlaştı.

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