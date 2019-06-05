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  • 05.06.2019 23:08
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 23:08

Azez'deki TSK unsurlarına saldırı: 2 asker yaralandı

Suriye’nin Halep'e bağlı Azez ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/’li teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.


PKK/ terör örgütü tarafından Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek üzerinden Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren teröristlerin bulunduğu bölgeler, sınır ve Suriye içerisinde konuşlu bulunan topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

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