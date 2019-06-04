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Kaçış 'yat'tı!

’a giden göçmenler, Tilkivik Koyu’nda bağlı bulunan özel yatı çaldı. ’a kaçamak için denize açıldı. Ancak kaçaklar, Yalıkavak açıklarında yakalandı.

Kaçış 'yat'tı!
Göçmenler, ölüm tehlikesine rağmen Avrupa kapılarını zorladı. Bazı mültecilerin başvurduğu kaçış planı ise polisi bile şaşırttı. Olay, tatil cenneti Muğla'nın İlçesi'nde yaşandı. "Phılo" isimli özel yat, Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bağlı bulunduğu yerden çalındı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kolları sıvadı. Çalınan yat Yalıkavak açıklarında görülünce operasyon düğmesine basıldı. Durdurulan yatta, çoğu Suriye, Irak ve Filistin uyruklu olmak üzere 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin çaldıkları yatla yasa dışı yollarla 'a kaçmak istedikleri saptandı. Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, "Phılo" adlı yatın, ekipler tarafından Yalıkavak Limanı'na demirlendiği açıklandı.

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